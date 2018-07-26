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Разыскиваемый по делу о хищении в Роскосмосе адвокат Третьяков нашелся на Байкале
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    Разыскиваемый по делу о хищении в Роскосмосе адвокат Третьяков нашелся на Байкале

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    Разыскиваемый по делу о хищении в Роскосмосе адвокат Третьяков нашелся на Байкале

    Москва, 26 июля. Разыскиваемый в рамках расследования уголовного дела о хищении более 300 миллионов рублей у Роскосмоса адвокат Игорь Третьяков нашелся на Байкале. Как оказалось, он отдыхает с семьей, а о том, что попал в федеральный розыск, даже и не знает.

    «Я нахожусь на Байкале с семьей, у меня краткий отпуск. Я удивлен, что я нахожусь в розыске. Официально следствие меня никак не предупреждало, что я имею какой-то статус и есть какое-то дело вообще», — отметил Третьяков в интервью ТАСС.   

    При этом председатель адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» не исключил, что по возвращении в Москву будет задержан. По словам Третьякова, его допрашивали две недели назад, при этом никакого уголовного дела тогда не было.

    Напомним, ранее в СК РФ сообщили, что гендиректору НПО им. Лавочкина Сергею Лемешевскому, а также председателю адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игорь Третьякову предъявлено обвинение в хищении 330 миллионов рублей у Роскосмоса. По версии следствия, НПО заключало с адвокатской конторой фиктивные соглашения об оказании услуг, которые в реальности выполняли юристы НПО.  

    Разыскиваемый по делу о хищении в Роскосмосе адвокат Третьяков нашелся на Байкале

    Автор: Федор Веснин
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