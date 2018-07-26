Британия дала убежище объявленному Киевом в розыск Герою Украины

Киев, 26 июля. Власти Великобритании дадут политическое убежище бывшему главе «Укрспецэкспорта» Сергею Бондарчуку, который был объявлен Киевом в международный розыск. Об этом в четверг заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

Правоохранительные органы Украины подозревают топ-менеджера в том, что он осуществлял поставки оружия в Грузию во время вооруженного конфликта в Южной Осетии.

Отметим, что решение, которое принял Вестминстерский Магистаторский суд, обжалованию не подлежит. В ближайшее время Лондон намерен обратиться в Интерпол, чтобы исключить Бондарчука из списка розыска.

«Герой Украины (звание получил в 2010 году — Прим. ФАН) побоялся предстать перед украинским правосудием за свои коррупционные преступления и попросил политического убежища в Великобритании. Жаль, что британский суд такой приют предоставил, несмотря на усилия украинских и британских прокуроров», — пишет Енин в Facebook.

Сам же Бондарчук полагает, что решение британского суда стало ударом по авторитету Киева. Об этом он заявил в интервью украинским СМИ. По его словам, украинские власти пытаются всеми силами доказать свою демократичность, но при этом занимаются политическими преследованиями. Бывший глава «Укрспецэкспорта» уверен, что это дело будет иметь серьезные последствия для президента Украины Петра Порошенко и его планов по сохранению власти.