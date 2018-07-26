Сирия новости 26 июля 19.30: при взрыве в Идлибе пострадали гражданские, жители Даръа вышли на митинг в поддержку САА

Сирия, 26 июля. При взрыве в Идлибе пострадало несколько гражданских, жители Даръа вышли на митинг в поддержку САА, четыре человека погибло в результате ударов ВВС международной коалиции в Ас-Сусе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят ИГ1 в Даръа, вошли в города Аль-Хамидия и Эль-Кунейтра.

«Исламское государство»1: теряет позиции в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла двух боевиков в Идлибе.

Курды: потеряли боевика в Ракке.

Международная коалиция: нанесла удары по Ас-Сусе, в результате чего погибло четыре человека и пострадало 18.

Провинция Дейр-эз-Зор

Ранее сообщалось, что авиация международной коалиции возобновила атаки на населенный пункт Ас-Суса, где могут скрываться террористы «Исламского государства». Местные источники писали, что в результате ударов ВВС западного альянса пострадало не менее 20 мирных жителей поселения. Военный Telegram-канал (@Syria_2_4) передает, что под ударами самолетов коалиции погибло четыре человека, еще 18 гражданских получили ранения. Кроме того, один из источников сообщает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Sarmad_AlJilane), что во время авианалета было уничтожено большое количество домов.

Провинция Даръа

Мирные жители административного центра провинции Даръа вышли на митинг в поддержку Сирийской арабской армии (САА), передает местный Telegram-канал (@Syria_2_4).

В это время на западе региона продолжается военная операция правительственных сил САР и ВКС РФ против боевиков подконтрольного ИГИЛ1 формирования «Джейш Халид Ибн аль-Валид». Ранее сообщалось, что бригады армии САР выбили радикальных исламистов из населенных пунктов Аль-Мазира, Шейх Хусейн, Кукаб и Шабрак.

Местный источник пишет в Twitter (@ SYRedCrescent), что в провинцию прибыло 38 грузовиков с гуманитарной помощью от Красного Полумесяца.

Провинция Идлиб

На трассе, ведущей из административного центра провинции Идлиб в город Сармин, сдетонировало самодельное взрывное устройство, пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@omo_7790). По сведениям автора публикации, в результате происшествия было ликвидировано два боевика радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам». Кроме того погиб гражданский и еще несколько мирных жителей региона получили ранения.

Ранее в этой части провинции отмечались столкновения между подконтрольным «Джебхат ан-Нусре»1 альянсом и «Исламским государством».

Провинция Ракка

Недалеко от деревни Ратла в результате взрыва мины, заложенной в автомобиль Демократических сил Сирии (SDF), был убит брат командира курдских отрядов ополчения Джасем аль-Даххам. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@f_13l).

Ранее сообщалось, что в регионе продолжает обостряться конфликт между боевиками «демократических сил» и местным населением. Жители захваченных курдами районов Ракки выходят на акции протеста против притеснений, а также против массовых арестов и дальнейшего принудительного зачисления задержанных в ряды SDF.

Провинция Эль-Кунейтра

Сирийская арабская армия (САА) взяла под контроль населенный пункт Аль-Хамидия провинции Эль-Кунейтра, пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Bosni94). По сведениям автора публикации, на крыше местной мечети был установлен флаг Сирийской Арабской Республики.

Кроме того, по сведениям местного Telegram-канала (@UnitedNetworksFSNN), бригады правительственных сил САР вошли в административный центр региона.

Ранее сообщалось, что сирийская армия выбила радикальных исламистов группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной ИГ, из ряда населенных пунктов на границе между Эль-Кунейтрой и Даръа.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)