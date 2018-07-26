Путин и президент ЮАР подписали заявление о стратегическом партнерстве стран

Йоханнесбург, 26 июля. Президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса подписали совместное заявление о стратегическом партнерстве стран по итогам двухсторонних переговоров.

Во время подписания документа произошла заминка. Российский лидер заметил, что южноафриканский коллега поставил свою подпись в неправильном месте. Путин, улыбнувшись, показал, что подпись Рамафоса была поставлена не в том месте. Он, показав жестом, что все в порядке, предложил президенту ЮАР поставить подпись в свободной графе. На что Рамафоса рассмеялся и перечеркнул свою подпись, поставив ее в нужной графе.

Также были подписаны соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства и меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области водных ресурсов. С российской стороны первый документ подписал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, второй — министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.