Когда невесту крадут, ей нравится: украинка Монтян прокомментировала слова Макаревича о Крыме

Музыкант Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени», в интервью «Эху Москвы» заявил, что если России был настолько необходим Крым, лучше бы она его купила, а не крала. Потому что «украсть — плохо, а купить — хорошо», заметил музыкант.

Татьяна Монтян, украинская правозащитница, публицист, блогер, родившаяся в Керчи, в комментарии Федеральному агентству новостей заметила, что Андрей Макаревич, вероятнее всего, поверил слухам, гуляющим на Украине, согласно которым Москва якобы купила Крым у Киева.

«Говорят, что заплатили этим нашим [киевским властям] 2,5 миллиарда, и теперь [американцам] предъявляют, говорят, что у нас купили, — рассказала Татьяна Монтян. — Я слышала такие слухи, что так и сделали. Но у людей язык без костей. Говорят, что наши [власти] и не возражали, не пытались за Крым бороться».

По мнению украинской правозащитницы, в 2014 году России следовало бы поступить «умнее»: сначала заявить, что она не признает украинскую власть, захватившую бразды правления в результате государственного переворота, а затем забирать черноморский полуостров.

«Нечего было Москве признавать этих [политиков, пришедших к власти на Украине в 2014 году]. Вот если бы их не признали, а сказали: «Извините, на Украине произошел госпереворот, новую власть мы не признаем», тогда бы России не нужно было у кого-то спрашивать согласия, присоединяя Крым. А раз признали, значит, надо и с Киевом что-то решать», — считает Татьяна Монтян.

Она полагает, что раз Россия не назвала действующую сегодня украинскую власть нелегитимной, появилась плодотворная почва для разговоров об «аннексии».

«В таком случае это аннексия, даже несмотря на то, что крымчане очень рады, что стали частью России. Когда невесту крадут, ей тоже нравится. Но на юридическую оценку радость никоим образом не влияет, — объяснила свой точку зрения правозащитница. — Повторюсь, надо было не признавать этих [людей в киевской власти], и тогда Россия была бы на коне сегодня, без всяких санкций и прочего, и говорила бы: «Вы устроили госпереворот, это ваша колония, это незаконно, а мы забрали людей, которые хотели быть с нами в отсутствие легитимной власти. Могли бы разыграть гораздо умнее».

Напомним, Крым стал частью России в марте 2014 года, после проведения референдума, явка на который составила 83,1% — в Крыму и 89,5% — в Севастополе. Более 95% крымчан проголосовали за выход полуострова из состава Украины и воссоединение с Россией.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Крым стал частью РФ в результате открытого волеизъявления его жителей, что не запрещено Уставом ООН, в котором сказано о праве наций на самоопределение.

В одном из недавних интервью российский лидер также отмечал, что «нет таких условий и быть не может», при которых Россия могла бы отдать Крым.