Сирия может использовать опыт восстановления СССР после Великой Отечественной войны Начальник Национального центра управления обороны России Михаил Мизинцев заявил, что опыт восстановления Советского Союза после Великой Отечественной войны можно будет использовать в Сирии. Последствия борьбы с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство», которую вели правительственные войска при поддержке ВКС нашей страны, имеют много параллелей с послевоенным периодом СССР. Мизинцев добавил, что в те годы решить колоссальный объем задач удалось в кратчайшие сроки.

Сильное наводнение обрушилось на Афины Сегодня на Афины обрушилось наводнение, вызванное сильным штормом. Отмечается, что в настоящее время затоплены северные пригороды Афин. Главные дороги в пригородах Неа-Эритрея и Кифисья были перекрыты полицией в целях безопасности. В пожарную службу Афин поступило 140 звонков от граждан с просьбой о помощи. Напомним, с 23 июля в Греции бушуют лесные пожары, которые уже признаны самой масштабной природной катастрофой за 10 лет. По последним данным, количество погибших составило 83 человека.

Москва продолжает добиваться предоставления консульского доступа к Скрипалям Москва продолжает настаивать на предоставлении консульского доступа к бывшему сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии. Об этом сообщил заместитель представителя Министерства иностранных дел России Артем Кожин. Он напомнил, что Лондон все также игнорирует законные требования Москвы, ссылаясь на необходимость уважать частную жизнь Скрипалей. Кожин подчеркнул, что подобное объяснение «усиливает подозрения, что Скрипали были насильственно изолированы британскими властями, чтобы не допустить лишних вопросов в отношении официальной версии произошедшего».