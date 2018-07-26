Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
ФАН-ТВ
После лесных пожаров на Грецию обрушилось наводнение | 26 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
Украина
Украинцев запугивают, чтобы не пустить на крестный ход в Киев
Следующая новость
СирияСирия РоссияРоссия УкраинаУкраина Политика Политика НовороссияНовороссия Лента новостейЛента новостей Весь мирВесь мир Фан-ТВ Фан-ТВ
ОбществоОбщество Происшествия Происшествия Иносми Иносми Соцсети Соцсети Экономика Экономика Спорт Спорт Технологии Технологии
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    После лесных пожаров на Грецию обрушилось наводнение | 26 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Сирия может использовать опыт восстановления СССР после Великой Отечественной войны. Сильное наводнение обрушилось на Афины. Москва продолжает добиваться предоставления консульского доступа к Скрипалям. Госдума России отказалась приравнять сожительство к официальному браку.
    19:07 26 Июля 2018
    92

    Сирия может использовать опыт восстановления СССР после Великой Отечественной войны

    После лесных пожаров на Грецию обрушилось наводнение | 26 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Начальник Национального центра управления обороны России Михаил Мизинцев заявил, что опыт восстановления Советского Союза после Великой Отечественной войны можно будет использовать в Сирии. Последствия борьбы с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство», которую вели правительственные войска при поддержке ВКС нашей страны, имеют много параллелей с послевоенным периодом СССР. Мизинцев добавил, что в те годы решить колоссальный объем задач удалось в кратчайшие сроки.

    Сильное наводнение обрушилось на Афины

    После лесных пожаров на Грецию обрушилось наводнение | 26 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Сегодня на Афины обрушилось наводнение, вызванное сильным штормом. Отмечается, что в настоящее время затоплены северные пригороды Афин. Главные дороги в пригородах Неа-Эритрея и Кифисья были перекрыты полицией в целях безопасности. В пожарную службу Афин поступило 140 звонков от граждан с просьбой о помощи. Напомним, с 23 июля в Греции бушуют лесные пожары, которые уже признаны самой масштабной природной катастрофой за 10 лет. По последним данным, количество погибших составило 83 человека.

    Москва продолжает добиваться предоставления консульского доступа к Скрипалям

    После лесных пожаров на Грецию обрушилось наводнение | 26 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Москва продолжает настаивать на предоставлении консульского доступа к бывшему сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии. Об этом сообщил заместитель представителя Министерства иностранных дел России Артем Кожин. Он напомнил, что Лондон все также игнорирует законные требования Москвы, ссылаясь на необходимость уважать частную жизнь Скрипалей. Кожин подчеркнул, что подобное объяснение «усиливает подозрения, что Скрипали были насильственно изолированы британскими властями, чтобы не допустить лишних вопросов в отношении официальной версии произошедшего».

    Госдума России отказалась приравнять сожительство к официальному браку

    После лесных пожаров на Грецию обрушилось наводнение | 26 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Депутаты нижней палаты российского парламента отклонили законопроект, который предлагал приравнять сожительство к браку. Проект закона был внесен на рассмотрение Госдумы в январе текущего года. В документе говорилось о приравнивании к браку фактических брачных отношений. Речь шла о ведении общего хозяйства и совместного проживания в течение пяти лет. Либо о совместном проживании в течение двух лет при наличии общего ребенка у пары. Однако Комитет Госдумы по вопросам семьи ранее не поддержал законодательную инициативу. Российские парламентарии считают, что документ не отвечает целям, которые указаны в пояснительной записке. Предполагалось, что он поможет защитить матерей-одиночек и детей, а также укрепит институт семьи.

     

    Оглавление
    Закрыть
    Читайте нас в Дзене
    Это Украина должна заплатить России: в Совфеде отреагировали на слова Макаревича о покупке Крыма

    Это Украина должна заплатить России: в Совфеде отреагировали на слова Макаревича о покупке Крыма

    17:41   26 Июля 2018
    7058
    Слуцкий: Саммит в Хельсинки дал импульс переговорам по сохранению РСМД

    Слуцкий: Саммит в Хельсинки дал импульс переговорам по сохранению РСМД

    16:27   26 Июля 2018
    165
    США открыли ящик Пандоры: Ковитиди предупредила об опасных последствиях Крымской декларации

    США открыли ящик Пандоры: Ковитиди предупредила об опасных последствиях Крымской декларации

    15:25   26 Июля 2018
    1540
    Всеобщее наступление на свободу слова: эксперт прокомментировал блокировку аккаунтов USA Really

    Всеобщее наступление на свободу слова: эксперт прокомментировал блокировку аккаунтов USA Really

    14:57   26 Июля 2018
    176