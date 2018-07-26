В Севастополе откроют движение скоростного пассажирского судна «Комета 120М»

Москва, 26 июля. В Крыму с 30 июля откроется движение скоростного судна пассажирского типа «Комета 120М», которое соединит Севастополь и Ялту по морскому пути. Об этом говорится на сайте концерна «Калашников».

«Комета 120М» на подводных крыльях за 2,5 часа преодолеет расстояние между Севастополем и Ялтой. Судно было разработано на заводе «Вымпел» в Рыбинске. Известно, что это первое пассажирское судно за всю историю предприятия.

Отмечается, что «Комета 120М» может перевозить 120 пассажиров, которые будут размещаться в двух салонах, со скоростью 65 километров в час. На судне есть основной зал и повышенной комфортности.

Для управления судном необходим экипаж из пяти человек. До этого в Крыму туристы могли покататься на прогулочных катерах и лодках, морского сообщения между городами не было.