США поставили ультиматум Турции

Вашингтон, 26 июля. Американские власти готовы ввести санкции в отношении Турции, если пастор из США Эндрю Брансон не будет отпущен на свободу. О таком ультиматуме сообщил вице-президент США Майкл Пенс во время выступления в Вашингтоне на форуме, посвященном религиозным свободам.

По его словам, перевод пастора под домашний арест для США недостаточно.

«Освободите пастора Брансона сейчас, иначе вы столкнетесь с последствиями», — отметил вице-президент.

Отметим, что арест пастора Брансона по подозрениям в терроризме и шпионаже вызвал обострение в американо-турецких отношениях. В Турции он обвиняется в оказании помощи сети, которую возглавляет проживающий в США мусульманский проповедник Фетхулла Гюлен.

Ранее США также пообещали ввести санкции в отношении Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400

Напомним, Турция отказалась участвовать в возможных санкциях Вашингтона против Ирана.