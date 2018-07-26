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США поставили ультиматум Турции
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    США поставили ультиматум Турции

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    США поставили ультиматум Турции

    Вашингтон, 26 июля. Американские власти готовы ввести санкции в отношении Турции, если пастор из США Эндрю Брансон не будет отпущен на свободу. О таком ультиматуме сообщил вице-президент США Майкл Пенс во время выступления в Вашингтоне на форуме, посвященном религиозным свободам.

    По его словам, перевод пастора под домашний арест для США недостаточно. 

    «Освободите пастора Брансона сейчас, иначе вы столкнетесь с последствиями», — отметил вице-президент.

    вице-президент США Майкл Пенс

    Отметим, что арест пастора Брансона по подозрениям в терроризме и шпионаже вызвал обострение в американо-турецких отношениях. В Турции он обвиняется в оказании помощи сети, которую возглавляет проживающий в США мусульманский проповедник Фетхулла Гюлен. 

    Ранее США также пообещали ввести санкции в отношении Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400

    Напомним, Турция отказалась участвовать в возможных санкциях Вашингтона против Ирана.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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