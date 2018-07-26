Это Украина должна заплатить России: в Совфеде отреагировали на слова Макаревича о покупке Крыма

Фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что России следовало бы купить Крым, а не «красть». Свою позицию музыкант объяснил в программе «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы».

По мнению Макаревича, «если так был необходим Крым, вот настолько уж необходим, что жить без него Россия не могла, то можно было найти другие пути». Например, купить черноморский полуостров у Украины.

«Ну, договориться, купить. Я грубо говорю, но найти способ. Вообще-то договариваются как-то дипломаты, страны», — считает лидер «Машины времени».

По его словам, если жители Крыма так сильно хотели воссоединиться с Россией, то они бы обрадовались такой сделке между Москвой и Киевом, а сам Макаревич с удовольствием ездил бы в Крым.

«Украсть — плохо, а купить — хорошо», — отметил музыкант.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков, являющийся членом комитета верхней палаты российского парламента по международным делам, в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что артистам нужно осторожнее высказывать свое мнение в публичном пространстве, потому что его потом тиражируют СМИ.

«Одни хорошо пишут музыку, исполняют ее, поют. А другие хорошо разбираются в политике и истории. Как правило, это разные люди. Макаревич это доказывает своими высказываниями. В частности — о Крыме. Он в очередной раз показал, что имеет поверхностное представление об истории полуострова и совершенно не знает, что творилось в Крыму в составе независимой Украины», — заметил Сергей Цеков.

По словам сенатора, «если бы Макаревич действительно был глубоко образованным человеком, подобных глупых заявлений он не делал бы».

«Тут большой вопрос, кто кому платить должен. Украина не дала возможности крымчанам определиться со своей судьбой после того, как разрушился Советский Союз. Хотя по закону мы имели право провести референдум и определиться, с кем хотим быть. Фактически все эти годы в составе Украины Киев нас оккупировал. Она захватила нас и все эти годы эксплуатировала, разрушая все то, что осталось от СССР. Если говорить о том, кто должен платить, так это Украина — России за то, что на протяжении 20 с лишним лет уничтожала Крым», — подчеркнул Сергей Цеков.

А слова Макаревича сенатор от Крыма назвал камнем «в его же огород».

Напомним, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по результатам референдума, на котором подавляющее большинство крымчан проголосовали за выход из состава Украины и присоединение к РФ.