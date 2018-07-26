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Россия не нашла причин для запрета на поставку нефти в КНДР
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    Россия не нашла причин для запрета на поставку нефти в КНДР

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    Россия не нашла причин для запрета на поставку нефти в КНДР

    Москва, 26 июля. У США нет формальных оснований, чтобы вводить запрет на поставку нефти в КНДР. Об этом в четверг заявил заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин.

    По его словам, США сообщили в комитет 1718 (комитет Совбеза ООН, который следит за соблюдением международных санкций) о том, что КНДР превысила лимит на покупку нефти. При этом американская сторона не предоставила никаких доказательств в подтверждении своих слов.

    Между тем, как утверждает Кожин, Северная Корея использовала всего четверть от порогового значения поставок нефти. В год страна имеет права закупать 540 тыс. тонн сырой нефти у Китая и чуть более 60 тыс. тонн — у Китая, России и других стран.

    «Американцы, сами себя наделив прокурорскими полномочиями, 12 июля сообщили, что вследствие использования запрещенной практики перегрузки нефтепродуктов в открытом море северокорейская сторона якобы превысила годовой лимит», — отметил заместитель представителя МИД РФ.

    Дипломат подчеркнул, что США знают о том, что КНДР не нарушала резолюций ООН, однако продолжают попытки оказать давление на Пхеньян.

    Автор: Антон Соколов
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