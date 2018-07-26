Суд арестовал устроившего смертельное ДТП в Киеве мажора на Hummer

Киев, 26 июля. Предполагаемого виновника дорожного происшествия в Киеве, в результате которого погибла маленькая россиянка, арестовали по решению суда, передает Newsone.

«Ходатайство следователя удовлетворить», — заявил судья.

Кирилл Островский — предполагаемый виновник происшествия — будет находиться под стражей до 21 сентября. Отмечается, что мера преcечения избрана без возможности внесения залога, так как суд считает, что Островский может уклоняться от следствия и влиять на свидетелей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что иномарка насмерть сбила 10-летнюю девочку, которая шла по пешеходному переходу вместе с матерью. После 23-летний мажор пытался скрыться с места происшествия. Трагедия произошла поздним вечером во вторник на бульваре Леси Украинки в Киеве.