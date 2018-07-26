Юнкер увернулся от рукопожатия с Трампом на переговорах в Вашингтоне

Вашингтон, 26 июля. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер увернулся от рукопожатия американского лидера Дональда Трампа после совместной пресс-конференции в Вашингтоне.

На кадрах видеозаписи можно увидеть, как в конце совместной пресс-конференции Трамп протягивает Юнкеру руку для традиционного рукопожатия, однако глава Еврокомиссии идет дальше, не обращая внимания американского лидера. Чтобы исправить положение Трамп дружески обнял Юнкера, удалившись вместе с ним, передает «Пятый канал».

Встреча председателя Европейской комиссии и главы Белого дома состоялась 25 июля. После переговоров Юнкер подарил Трампу фотографию с изображением военного кладбища в Люксембурге. При этом Трамп не остался в долгу и наглядно продемонстрировал «теплые отношения» между Евросоюзом и США. Глава Белого дома опубликовал в своем микроблоге Тwitter совместную фотографию с Юнкером, на которой политики горячо приветствуют друг друга объятиями и поцелуем.