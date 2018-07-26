Житомирские власти объявили 2019-й годом Бандеры
Киев, 26 июля. Депутаты Житомирского областного совета выступили за объявление следующего, 2019 года, годом лидера украинских националистов Степана Бандеры. Об этом сообщили в пресс-службе совета.
По данным ведомства, в области разработают план мероприятий по празднованию дня рождения Бандеры, власти при формировании бюджета на следующий год уже предусмотрели средства на финансирование прославления националиста.
В то же время областной совет порекомендовал городскому совету Житомира выделить средства из бюджета для установки памятника Бандере.
Напомним, политический деятель в первой половине двадцатого века являлся лидером Организации украинских националистов и одним из главных инициаторов создания «Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в РФ), целью которой была борьба за независимость Украины.
Стоит отметить, что некоторые европейские страны уже обращали внимание на процветающий на Украине национализм. Власти Польши неоднократно осуждали Киев за героизацию националистов, в том числе тех, кто устроил Волынскую резню в сороковых годах прошлого века.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова указала на проблемы Украины с неонационалистическими настроениями.