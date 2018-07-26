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«Настоящая Венеция»: жители Кемерова делятся снимками последствий сильного ливня
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    «Настоящая Венеция»: жители Кемерова делятся снимками последствий сильного ливня

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    «Настоящая Венеция»: жители Кемерова делятся снимками последствий сильного ливня

    Кемерово, 26 июля. Жители Кемерова делятся фотографиями последствий сильного ливня, прошедшего в городе накануне.

    Большое количество осадков выпало в среду, 25 июля, в вечернее время суток, пишет «Газета Кемерова». Фотографии последствий разгула стихии опубликовали в социальных сетях жители города.

    «Укатали ливневки в асфальт. Дождь прошел внезапно на советском напротив «Макдональдса» вообще вплавь — направо поворачивать приходится. Такая вот Венеция!» — пишут пользователи соцсетей.

    Также сильный дождь стал причиной отключения светофора, который находится на перекрестке Притомский — Волгоградская, что стало причиной образования серьезного затора на участке дороги.

    Автор: Алексей Громов
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