«Настоящая Венеция»: жители Кемерова делятся снимками последствий сильного ливня

Кемерово, 26 июля. Жители Кемерова делятся фотографиями последствий сильного ливня, прошедшего в городе накануне.

Большое количество осадков выпало в среду, 25 июля, в вечернее время суток, пишет «Газета Кемерова». Фотографии последствий разгула стихии опубликовали в социальных сетях жители города.

«Укатали ливневки в асфальт. Дождь прошел внезапно на советском напротив «Макдональдса» вообще вплавь — направо поворачивать приходится. Такая вот Венеция!» — пишут пользователи соцсетей.

Также сильный дождь стал причиной отключения светофора, который находится на перекрестке Притомский — Волгоградская, что стало причиной образования серьезного затора на участке дороги.