Киркоров рассказал, что заберет детей из пылающей Греции

Баку, 26 июля. Певец Филипп Киркоров рассказал, что чрезвычайно обеспокоен ситуацией в Греции, где из-за лесных пожаров погибли десятки человек. Переживания артиста можно понять, ведь именно на Балканах сейчас отдыхают его дети.

«Случилась страшная трагедия, и я приношу глубокие соболезнования всему народу Греции. К счастью, то место под Афинами, где сейчас отдыхает Мартин и Алла-Виктория, огонь обошел стороной. Но все я равно я очень тревожусь, поэтому из Баку улечу туда раньше, чем закончится фестиваль», — сказал Киркоров в интервью Dni.ru.

Певец сообщил, что заберет детей из «пылающей Греции» на свою историческую родину — в Болгарию. В настоящее время Киркоров находится в Баку, где участвует в музыкальном фестивале «Жара».

Напомним, в Греции бушуют лесные пожары, жертвами стихии стали уже почти 80 человек.