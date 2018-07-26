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Киркоров рассказал, что заберет детей из пылающей Греции
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    Киркоров рассказал, что заберет детей из пылающей Греции

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    Киркоров рассказал, что заберет детей из пылающей Греции

    Баку, 26 июля. Певец Филипп Киркоров рассказал, что чрезвычайно обеспокоен ситуацией в Греции, где из-за лесных пожаров погибли десятки человек. Переживания артиста можно понять, ведь именно на Балканах сейчас отдыхают его дети.

    «Случилась страшная трагедия, и я приношу глубокие соболезнования всему народу Греции. К счастью, то место под Афинами, где сейчас отдыхает Мартин и Алла-Виктория, огонь обошел стороной. Но все я равно я очень тревожусь, поэтому из Баку улечу туда раньше, чем закончится фестиваль», — сказал Киркоров в интервью Dni.ru

    Певец сообщил, что заберет детей из «пылающей Греции» на свою историческую родину — в Болгарию. В настоящее время Киркоров находится в Баку, где участвует в музыкальном фестивале «Жара».

    Напомним, в Греции бушуют лесные пожары, жертвами стихии стали уже почти 80 человек.

    Автор: Федор Веснин
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