Меню
Политика
Лавров обсудил с главой МИД Киргизии развитие двусторонних отношений
Новости Сирии
Лаврентьев: Сирия не справится с проблемой беженцев без международной помощи
Следующая новость
Загрузка...

    Лавров обсудил с главой МИД Киргизии развитие двусторонних отношений

    35

    Лавров обсудил с главой МИД Киргизии развитие двусторонних отношений

    Москва, 26 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой внешнеполитического ведомства Киргизии Эрланом Абдылдаевым развитие двусторонних отношений, сообщили представители пресс-службы министерства иностранных дел России.

    Лавров и Абдылдаев в ходе переговоров обменялись мнениями во вопросам двустороннего сотрудничества стран. Министры затронули вопросы взаимодействия в топливно-энергетической сфере, контактов на высшем и высоком уровне, а также затронули тему, касающуюся правового положения киргизских граждан на территории России.

    В МИД РФ уточнили, что телефонные переговоры состоялись по инициативе киргизской стороны.

    Ранее в министерстве сообщали, что в Париже прошла встреча Лаврова и начальника генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    Автор: Катерина Иванова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.