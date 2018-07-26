Лавров обсудил с главой МИД Киргизии развитие двусторонних отношений

Москва, 26 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой внешнеполитического ведомства Киргизии Эрланом Абдылдаевым развитие двусторонних отношений, сообщили представители пресс-службы министерства иностранных дел России.

Лавров и Абдылдаев в ходе переговоров обменялись мнениями во вопросам двустороннего сотрудничества стран. Министры затронули вопросы взаимодействия в топливно-энергетической сфере, контактов на высшем и высоком уровне, а также затронули тему, касающуюся правового положения киргизских граждан на территории России.

В МИД РФ уточнили, что телефонные переговоры состоялись по инициативе киргизской стороны.

Ранее в министерстве сообщали, что в Париже прошла встреча Лаврова и начальника генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова с президентом Франции Эммануэлем Макроном.