Bloomberg: Европа сильно разочарует Трампа в качестве импортера СПГ

Сегодня Россия господствует на газовом рынке Европы. Азия на данный момент является самым крупным импортером СПГ, а Европа предпочитает импортировать газ по трубопроводам.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Европа, скорее всего, сильно разочарует Трампа в качестве импортера СПГ» («Trump Says Europe to Buy Boatloads of U.S. LNG. Don’t Bet on It»), опубликованной на информационном портале Bloomberg. Авторы: Мэтью Карр (Mathew Carr), Елена Мазнева (Elena Mazneva), Анна Ширяевская (Anna Shiryaevskaya).

Надежды президента Дональда Трампа на то, что Европа станет «крупным импортером» сжиженного природного газа из США, скоро разобьются о реальность. Странам ЕС гораздо выгоднее импортировать энергию из России.

Европа потребляет рекордные объемы топлива, поступающего по трубопроводам от ее традиционных и географически близких партнеров, таких как Россия и Норвегия. Обе эти страны на данный момент увеличивают объемы производства. Москва наращивает добычу на месторождениях в Сибири. Газ оттуда будет поставляться в Европу по более низкой цене, чем из СПГ из США.

Кроме того, Азия, которая импортирует почти три четверти мирового объема экспортируемого СПГ, является привлекательным партнером для большинства производителей сжиженного топлива, в том числе и для американских производителей. Европа же может столкнуться со снижением потребления газа в своем энергетическом секторе. Все эти факторы затруднят для американских поставщиков попытки увеличить свою долю на европейском рынке, независимо от того, что сказал Трамп после встречи с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Вашингтоне в среду.

«Интересно то, что мы видим, как Трамп говорит о свободной торговле, о торговле без пошлин и одновременно говорит о том, что Европа становится крупным покупателем СПГ, хотя на самом деле все в итоге зависит от мировых цен», — сказал Ник Кэмпбелл, директор компании Inspired Energy Solutions.

Трамп и официальные лица Госдепартамента США уже несколько месяцев активно продвигают в Европе идею импорта СПГ из США, говоря о том, что континент сильно зависит от российских поставок, и что Европа, по сути, стала «заложницей Москвы». Американские политики активно выступали против проекта строительства нового газопровода России «Северный поток — 2», который в обход Украины будет поставлять газ напрямую в Германию — крупнейший газовый рынок Европы.

Поставки газа по трубопроводам из России и Норвегии являются гораздо более конкурентоспособными по цене и гораздо более надежными. Российский трубопроводный монополист ПАО «Газпром» уверен, что поставки СПГ из США в Европу «никогда не догонят и никогда не превзойдут» экспорт российского газа в регион. Об этом в июне сказал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Статистические данные показывают, что у него есть все основания быть уверенным в своих словах.

«Газпром» третий год подряд бьет рекорды по поставкам газа в Европу. В мае президент России Владимир Путин назвал Трампа «хорошим и сильным предпринимателем», хотя прекрасно понимал, что лидерской позиции России на европейском газовом рынке ничего не угрожает.

«Газпром» неоднократно заявлял, что российскому газу не страшна конкуренция в Евросоюзе из-за низких издержек производства. «СПГ из США, несомненно, всегда будет для Европы дороже», — сказал Манас Сатапати, управляющий директор исследовательского центра Accenture Strategy.

Россия не является единственной угрозой для американских поставщиков. Катар сегодня является крупнейшим в мире производителем СПГ, и он также осуществляет поставки в Европу. Нигерия и Алжир тоже вносят свой вклад. Кроме того, Норвегия быстро наращивает объемы производства природного газа.

Еще одна проблема для США — изменение климата. ЕС активно продвигает и популяризирует использование возобновляемых источников энергии и сокращает использование добываемого топлива. Германия и Великобритания стремятся полностью остановить использование угля, а после этого их главной мишенью станет газ. Чиновники все чаще говорят о «зеленом будущем» и думают над тем, как вырабатывать электроэнергию без каких-либо выбросов.

В то же время Польша более охотно покупает американский СПГ. В прошлом месяце Варшава подписала сделки по покупке топлива от Venture Global LNG Inc. и Sempra Energy. Восточно-европейская страна хочет обратиться к другим поставщикам после того, как срок действия ее контракта с российским «Газпромом» истечет в 2022 году.

«Следует отметить, что импорт СПГ может естественным образом вырасти под воздействием некоторых факторов: австралийские проекты активно обслуживают рынок Азии, а спрос на СПГ в Японии, скорее всего, снизится, поскольку они снова запускают свои ядерные реакторы, — сказал Ник Кэмпбелл, директор компании Inspired Energy Solutions. — Так что Трамп потенциально может получить то, что хочет, но это произойдет благодаря структурным изменениям в секторе, а не благодаря силе его личности».