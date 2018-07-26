Китай проследит за реализацией соглашения о завершении «торговой войны» между США и ЕС

Пекин, 26 июля. Власти Китая приветствуют подписание соглашения между США и Евросоюзом об отмене пошлин и других барьеров, мешающих торговле. Об этом в четверг заявил официальный представитель министерства коммерции Китая Гоа Фэн.

«Отсутствие торговой войны — это естественно очень хорошо, хорошо не только для ЕС и США, но и для всего мира», — отметил он.

В то же время Гоа Фэн отметил, что Китай будет внимательно следить за тем, чтобы эти договоренности действительно выполнялись.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и глава ЕК Жан-Клод Юнкер подписали соглашение о создании рабочей группы, которая займется разрешением торговых споров. Предполагается, что эти меры приведут к отмене взаимных пошлин.

Напомним, что США ввели пошлину на ввоз в страну стали и алюминия. Власти Евросоюза, Великобритании и Канады приняли ответные меры, обложив специальным сбором американские товары. Подобную «торговую войну» США начали вести и с Китайской народной республикой, которую Трамп обвинил в нечестной торговле и краже американских технологий.