Иномарка сбила пешехода и врезалась в здание в Марий Эл, погибли три человека

Москва, 26 июля. Страшное ДТП произошло в республике Марий Эл: водитель автомобиля допустил наезд на пешехода, после чего врезался в здание. Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД по республике.

Как стало известно, авария случилась утром в четверг в поселке Помары Волжского района. Автомобиль сбил пешехода у одного из домов по улице Копцев и далее врезался в здание. Жертвами случившегося стали три человека.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, передает Пятый канал.

Как сообщает телеканал «360», в результате ДТП погибли водитель, пассажир иномарки Hyundai Solaris и пешеход.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что четыре человека скончались и не менее 10 человек были госпитализированы после ДТП в Краснодарском крае, где столкнулись пассажирская «Газель» и BMW.