Сирия: боевики сдают оружие в провинции Даръа — видео ФАН

Дамаск, 29 июля. Боевики, пожелавшие остаться в сирийском городе Нава (провинция Даръа), начали сдавать среднее и тяжелое вооружения Сирийской арабской армии (САА). Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Таким образом, сирийской правительственной армии удалось получить тяжелые транспортные средства, БМП и полевые пушки.

ФАН публикует эксклюзивное видео, снятое в сирийском городе Нава накануне:

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что участники незаконных вооруженных формирований, отказавшиеся урегулировать свой статус с сирийскими властями, были эвакуированы на автобусах из города Нава, расположенного на севере провинции Даръа.

Все террористы были вывезены из региона вместе со своими семьями и личными вещами. Автобусы перед отправкой в Идлиб внимательно досматривали.

После окончательной эвакуации джихадистов, отказавшихся сдавать оружие и жить под управлением официальной власти, начался процесс урегулирования статуса тех, кто решил пойти на мировое соглашение.

В данный момент сирийская правительственная армия продолжает вести военную операцию против террористов в провинции Даръа. Последние дни идут ожесточенные столкновения с боевиками «Джейш Халид ибн Аль-Валид», которые присягнули на верность запрещенному в РФ «Исламскому государству»1. Всего за несколько недель САА удалось освободить ряд стратегически важных пунктов. Часть из них добровольно присоединилась к режиму Дамаска.

Накануне большое количество оружия бывших боевиков было получено в городе Анхиль. Среди боеприпасов были ручные пулеметы Калашникова, а также станковые крупнокалиберные пулеметы ДШК.

1 Организация запрещена на территории РФ.