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ВСУ разместили военную технику в школе у Станицы Луганской
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    ВСУ разместили военную технику в школе у Станицы Луганской

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    ВСУ разместили военную технику в школе у Станицы Луганской

    Луганск, 26 июля. ВСУ разместили силовиков и военную технику на территории действующей школы в Станично-Луганском районе, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

    Местные жители населенного пункта Широкий сообщили ополченцам ЛНР, что 59-я бригада ВСУ заняла школу. На территории образовательного учреждения киевские силовики прячут два грузовика и БМП.

    Яков Осадчий подчеркнул, что школа должна заработать с 1 сентября, но вероятно зданию потребуется капитальный ремонт. Спикер ЛНР добавил, что военные открыто демонстрируют отношение к украинцам. Истинная цель Киева — это геноцид несогласных с либеральными ценностями. 

    Ранее представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко сообщал, что ВСУ заняли два жилых дома в селе Кряковка. Здесь же были размещены несколько бронетранспортеров. Украинские военные все ближе подбираются к линии соприкосновения в Донбассе, останавливаясь в брошенных мирными жителями домах.

    Автор: Юлия Шелковенко
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