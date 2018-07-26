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Первые в России четверолапые пассажиры проехали на поезде без хозяев
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    Первые в России четверолапые пассажиры проехали на поезде без хозяев

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    Первые в России четверолапые пассажиры проехали на поезде без хозяев

    Москва, 26 июля. В российских поездах совершили поездку первые животные-пассажиры без сопровождения хозяев, которые купили им «билеты» для путешествия. Об этом сообщили в «Федеральной пассажирской компании», которая является «дочкой» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании.

    Первыми самостоятельными четверолапыми пассажирами стали собаки и кошка. По данным компании, самым популярным маршрутом, по которому хозяева отправляют своих питомцев, выступает Москва — Санкт-Петербург и обратное направление. При этом самый длинный путь, который проделало животное без сопровождения, был из российской столицы в Омск, передает РИА Новости

    Первые в России четверолапые пассажиры проехали на поезде без хозяев

    Напомним, возможность отправлять домашних животных в путешествия одних появилась у россиян 16 июля. Присматривать за питомцами в пути будут проводники, а услуга обойдется в 730 рублей. На протяжении всего путешествия звери должны будут находиться в клетках, оформлять проезд животных будут в багажных кассах.

    Автор: Екатерина Кухарева
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