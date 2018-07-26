Шарий объяснил эффект «массового отмазывания» мажора, сбившего в Киеве маленькую россиянку

Киев, 26 июля. Видеоблогер Анатолий Шарий задался вопросом, почему на Украине так активно поддерживают киевского мажора, насмерть сбившего на Hummer маленькую девочку.

Ранее сообщалось, что страшное дорожное происшествие случилось на бульваре Леси Украинки в Киеве поздно вечером во вторник. Автомобиль Hummer, проехав на красный свет светофора, насмерть сбил десятилетнюю девочку, которая переходила вместе с матерью дорогу по регулируемому переходу. Позже стало известно, что маленькая девочка была гражданкой России.

Сразу же после дорожно-транспортного происшествия водитель начал «откручивать» номера на автомобиле и попытался скрыться с места случившегося. Позже его задержали возле торговой центра «Парус» на улице Мечникова и доставили в больницу для прохождения освидетельствования, но он отказался сдавать биообразцы. В некоторых украинских СМИ стали появляться публикации с оправдывающими словами в адрес автомобилиста.

«Откуда такая мощная поддержка? Даже появилась информация, что его чуть ли не сегодня-завтра отпустят под подписку о невыезде. Разгадка оказалась настолько простой, что мы просто взялись за головы», — заявил блогер.

Как оказалось, отцом 23-летнего киевлянина, который подозревается в совершении преступления, является элитный парикмахер Олег Островский. До «майдана» стоимость стрижки от Островского была порядка 200 долларов, сейчас, по словам Шария, около 100 долларов.

Шарий уточнил, что Островский не владеет парикмахерскими, а лишь хороший мастер, к которому ходят стричься «криминальные авторитеты, народные депутаты и лично Кличко [Виталий Кличко]». По данным блогера, отец киевлянина начал обзванивать всех своих клиентов, с которыми у него были теплые отношения, а они, в свою очередь, начали «названивать» другим.

«Так получился эффект массового отмазывания на самом высоком уровне — чуть ли не администрация президента отмазывает Кирилла Островского. Вот такая очень простая разгадка. Его будут продолжать отмазывать, потому что начиная от криминальных элементов и заканчивая депутатами стригут свои волосики у Олега Островского, папы Кирилла Островского», — добавил он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что после серии смертельных ДТП на Украине Шарий заявил о «тупом истреблении» жителей страны. Он обвинил в бездействии властей, которые позволяют нарушителям уходить от ответственности.