Поклонская объяснила срыв заседания возглавляемой ею комиссии Госдумы

Москва, 26 июля. Заседание комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, которую возглавляет депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, не состоялось из-за неявки депутатов.

Пытаясь найти объяснение произошедшему, Поклонская с юмором отметила, что повестка заседания обещала быть насыщенной.

«Как-то смешно, впервые, и это подтвердили коллеги из КПРФ, [депутаты] Синельщиков, Николаев, они тоже удивились в связи с чем? Может быть, повестка слишком насыщена?» — сказала Поклонская.

Она подчеркнула, что обязательно сообщит руководителю Госдумы о срыве заседания.

«Надеюсь, руководство выяснит причины», — отметила Поклонская, ее цитирует Regnum.

При этом депутат Госдумы резко ответила на вопрос о том, может ли неявка депутатов на заседание быть своеобразным бойкотом.