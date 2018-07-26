Поклонская объяснила срыв заседания возглавляемой ею комиссии Госдумы
Москва, 26 июля. Заседание комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, которую возглавляет депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, не состоялось из-за неявки депутатов.
Пытаясь найти объяснение произошедшему, Поклонская с юмором отметила, что повестка заседания обещала быть насыщенной.
«Как-то смешно, впервые, и это подтвердили коллеги из КПРФ, [депутаты] Синельщиков, Николаев, они тоже удивились в связи с чем? Может быть, повестка слишком насыщена?» — сказала Поклонская.
Она подчеркнула, что обязательно сообщит руководителю Госдумы о срыве заседания.
«Надеюсь, руководство выяснит причины», — отметила Поклонская, ее цитирует Regnum.
При этом депутат Госдумы резко ответила на вопрос о том, может ли неявка депутатов на заседание быть своеобразным бойкотом.
«Это смешно. Может быть, в детском садике такие бойкоты и могли устраивать коллеги по соседним кроватям и горшкам. Но здесь серьезная организация», — сказала Полконская.