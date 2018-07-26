Древние Веды против науки: ученые РАН разоблачили производителей «Нейтроника»

В доме москвички Дианы Колосковой каждый гаджет — под контролем. Десять лет назад друзья рассказали девушке о вреде электромагнитного излучения и подарили устройство защиты «Нейтроник».

«У меня очень часто от пары часов работы за ноутбуком начинало вот здесь вот болеть, — показывает девушка рукой на середину лба, — как будто бы силы высасываются. Посидела я за ним, какая-то я ленивая и вялая становлюсь. С тех пор как я наклеила эту наклеечку, этого ощущения нет».

С чудо-наклейкой, уверена девушка, вредные излучения от техники ей не страшны. Теперь «Нейтроник» — на каждом компьютере, телевизоре и мобильном телефоне. Главное — строго следовать инструкции.

«Надо пирамидкой вниз к антенне наклеивать», — показывает Диана выдержку из инструкции к устройству.

О том, что это за пирамидка и какой в ней смысл, производитель умалчивает. Не понятно также, почему наклейка для телевизора или компьютера имеет другую форму и рисунок. Согласно инструкции, она размещается строго в нижнем левом углу монитора.

«Я пыталась поинтересоваться, но люди, которые это производят, как-то очень берегут свои секреты, — а то вдруг я тоже такие начну делать, украду у них секрет фирмы!» — рассуждает девушка.

«Нейтроник» — это уникальное, не имеющее аналогов средство защиты от электромагнитных излучений персональных компьютеров, телевизоров, радио- и мобильных телефонов, СВЧ-печей, роутеров», — сообщает нам сайт Центра экологии человека «Валкон». Главный конструктор — член-корреспондент общественной организации Академия медико-технических наук Владимир Тюняев.

— Мы нашли много чего в древних источниках, которые описывали многие процессы взаимодействия, как в человеке, так и во внешнем мире, — рассказал разработчик журналисту Федерального агентства новостей Анастасии Алексеевой.

— Например? Что это за источники?

— Например, ведические источники. Есть такая «Шанграла — Мысль», например. Есть такая книга «Веды русские», руническим текстом написанные.

Именно благодаря ведическим знаниям, утверждает Тюняев, российские инженеры под его руководством еще в начале 2000-х годов придумали, как изменить поток электромагнитной энергии, исходящий от гаджетов.

«Мы разработали новую программу программирования. Она называется КРН. Вот у вас идет поток, грубо говоря, от телефона, — показывает Владимир Тюняев, прислоняя «Нейтроник» к телефону. — Если мы в этот поток вставляем антенну, этот поток как труба, мы вставляем туда решетку. Поток проходит через решетку, и меняет свою информацию и энергию. И она уже не вступает в резонанс с человеком».

Чтобы не быть голословным, главный конструктор демонстрирует свое ноу-хау в действии с помощью некого измерительного прибора.

«Здесь возникает напряженность определенная, да, если мы вносим в это поле наше устройство, вот, смотрите. Что происходит? Видите? Во сколько раз падает напряженность поля? От 525 до 15. То есть в 20 раз», — рассказывает ведический изобретатель.

Что это за прибор и как он работает главный конструктор «Нейтроника» объяснить не смог. На сайтах кроме описания методик исследования эффективности устройства, отзывов и санитарно-эпидемиологического заключения нет никаких документов с результатами независимых научных экспертиз.

«Это некая смесь общих терминов с научными фразами, фразами специфичной какой-то эзотерики и мистических книжек. Все это немножко в кашу превращено», — считает профессор физики Федеральной политехнической школы Лозанны Олег Язев.

Журналист ФАН решила проверить, как «Нейтроник» с помощью антенны меняет электромагнитное излучение гаджетов, и обратилась за помощью в Институт Радиотехники и Электроники Российской Академии Наук. В научной лаборатории съемочная группа проводит эксперимент: измеряет мощность электромагнитного излучения от мобильного телефона.

«У меня в руках обычный смартфон. На нем установлен «Нейтроник». Сейчас я подношу его к антенне измерительного прибора и начинаю передавать видеофайл по мессенджеру. В этом случае телефон излучает постоянную в среднем во времени мощность», — объясняет научный сотрудник института Антон Рыжов.

«21, 30, 31, 31, 30...» — озвучивает участник эксперимента показания прибора в децибелах.

Чтобы снизить статистическую погрешность, проводим измерения несколько раз. Подносим телефон экраном и тыльной стороной к антенне, и повторяем это без «Нейтроника».

«26, 28, 26...» — продолжает ученый.

Аналогичным образом измеряем уровень СВЧ-излучения от работающей микроволновой печи. Датчик мощности улавливает единицы милливатт, которые просачиваются сквозь щели в ее корпусе. Прикладываем к датчику «Нейтроник». Это эквивалентно размещению устройства на корпусе смартфона.

«Да, мы поставили экран и излучение в этом направлении уменьшилось», — констатирует доктор физико-математических наук, профессор ИРЭ РАН Александр Дмитриев.

Чтобы понять, как устройство «Нейтроник» влияет на датчик, профессор располагает его позади прибора. Датчик в этом случае играет роль человека, подвергающегося СВЧ-излучению.

«Минус пять, минус десять, 15, 20. — Убрал пленку, — переговариваются участники эксперимента. — 15, 18...»

«Сопоставление показывает, что если «Нейтроник» находится перед датчиком, то уровень излучения, попадающий на датчик, ослабляется примерно на 5-6 дБ. Если он находится за датчиком, никакого влияния это не оказывает. Можно сказать, что эта вещь не вредная, она здоровью не вредит», – заключает профессор.

«Нейтроник» как металлическая пленка действительно отражает электромагнитное излучение от мобильного телефона и микроволновки — но незначительно. По словам профессора, эффект почти нулевой.

«Наши измерения с теми огрехами, которые там могут быть, показывают, что статистически значимого результата применения «Нейтроника» мы не обнаружили. Во-первых, и со стороны экрана, и со стороны противоположной излучение одно и то же. Во-вторых, мы не видим влияния «Нейтроника». Не видим», — подводит итог Дмитриев.

Вредное СВЧ-излучение также исходит от компьютеров, подключенных к беспроводной сети, и Wi-Fi роутеров. Но с ними, как и с телевизорами, «Нейтроник» не может взаимодействовать в принципе.

«Прилепили вы нашлепку. Антенна здесь излучает. Она никак не излучает в этом месте, где находится нашлепка», — профессор показывает на Wi-Fi роутер, находящийся в его кабинете.

«Нейтроник» бесполезен и по другой причине, отмечает физик: согласно инструкции, устройство размещается позади антенны, а не спереди.

«Для того, чтобы излучение от антенны к нам не попадало, мы должны его перекрыть, поставить вот так вот. И направить туда все, от нас. Если мы наклейку ставим вот сюда, а разговариваем по телефону таким образом, то получается, что она эту функцию свою не выполняет. То есть при излучении она не защищает, она при приеме уменьшает сигнал», — объясняет Дмитриев.

«Я активный пользователь телефона и забочусь о своем здоровье, и тоже стараюсь разобраться, что в этой области происходит, — рассказал журналисту ФАН профессор физики Федеральной политехнической школы Лозанны Олег Язев. — По моему мнению, обычное повседневное пользование обычным телефоном, не переходя каких-то рамок, не несет в себе никакой опасности. Все сотовые приборы, которые выпускаются, допущены на рынок, они укладываются в какие-то рамки по так называемому специфическому коэффициенту поглощения. То есть если бы они излучали больше — это было бы опасно, и их бы просто не допустили бы к продаже во многих странах. В данном случае мы говорим о небольшой наклейке, которая крепится на телефон... Мне кажется, это деньги на ветер».

Мнение физиков единогласно: производитель должен провести аналогичное научное исследование «Нейтроника» и верифицировать его результаты. Если разработчикам удастся доказать, что устройство отражает электромагнитные излучения в достаточной степени, его можно будет назвать средством защиты. А пока «Нейтроник» — всего лишь бесполезная наклейка с голограммой.