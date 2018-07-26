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МИД РФ отреагировал на создание в США группы по борьбе с киберугрозами из РФ
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    МИД РФ отреагировал на создание в США группы по борьбе с киберугрозами из РФ

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    МИД РФ отреагировал на создание в США группы по борьбе с киберугрозами из РФ

    Москва, 26 июля. Решение американских властей создать в киберкомандовании группы по противодействию России связано с внутриполитической борьбой против президента США Дональда Трампа. Об этом заявил заместитель официального представителя министерства иностранных дел РФ Артем Кожин.

    Российский дипломат объяснил, с чем связано создание в США подразделения по борьбе с киберугрозами из РФ. Он отметил, что это показатель политической борьбы внутри Америки.

    Артем Кожин напомнил, что Москва неоднократно заявляла о непричастности к вмешательству во внутренние дела США. Кроме того, Россия предпочитает поддерживать с Вашингтоном официальные контакты, в том числе по вопросам, которые связаны с кибербезопасностью. Дипломат подчеркнул, что российская сторона открыта к честному диалогу с США.

    «Кибермяч» находится на поле США и теперь от американцев зависит как конкретно они отреагируют», — сказал представитель МИД РФ.

    В одном из интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну глава государства Владимир Путин прокомментировал вопрос о причастности РФ к хакерским атакам. Президент подчеркнул, что атаки могут совершаться из любой точки мира. Все обвинения в адрес РФ он считает голословными.

    Автор: Юлия Шелковенко
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