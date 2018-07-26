Меню
Политика
«Откуда такой драматизм?»: МИД РФ ответил на слова министра обороны Норвегии о «российской угрозе»
Новости Сирии
Лаврентьев: Сирия не справится с проблемой беженцев без международной помощи
Следующая новость
Загрузка...

    «Откуда такой драматизм?»: МИД РФ ответил на слова министра обороны Норвегии о «российской угрозе»

    157

    Франк Бакке-Йенсен

    Москва, 26 июля. Заявление министра обороны Норвегии Франка Бакке-Йенсена о якобы «угрозе со стороны России» является безответственным и подрывает дружбу между странами, заявил  заместитель официального представителя министерства иностранных дел России Артем Кожин.

    Кожин прокомментировал слова Бакке-Йенсена о необходимости для Норвегии нарастить военный потенциал из-за «все более угрожающего соседа – России».

    «Возникает вопрос – откуда такой драматизм?» — поинтересовался российский дипломат.

    «Откуда такой драматизм?»: МИД РФ ответил на слова министра обороны Норвегии о «российской угрозе»

    Представитель МИД РФ попросил представителей Норвегии оценить возможные последствия таких необоснованных обвинений.

    «Считаем, что подобные безответственные заявления подрывают доверие и предсказуемость в наших отношениях, в том числе и в российско-норвежском пограничье, — констатировал представитель внешнеполитического ведомства России, — разрушают созданную многими поколениями наших народов атмосферу добрососедства и взаимного уважения».

    Автор: Катерина Иванова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.