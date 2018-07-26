«Откуда такой драматизм?»: МИД РФ ответил на слова министра обороны Норвегии о «российской угрозе»

Москва, 26 июля. Заявление министра обороны Норвегии Франка Бакке-Йенсена о якобы «угрозе со стороны России» является безответственным и подрывает дружбу между странами, заявил заместитель официального представителя министерства иностранных дел России Артем Кожин.

Кожин прокомментировал слова Бакке-Йенсена о необходимости для Норвегии нарастить военный потенциал из-за «все более угрожающего соседа – России».

«Возникает вопрос – откуда такой драматизм?» — поинтересовался российский дипломат.

Представитель МИД РФ попросил представителей Норвегии оценить возможные последствия таких необоснованных обвинений.