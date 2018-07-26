Охота на ведьм: МИД РФ потребовал от США отпустить политическую заключенную Бутину

Москва, 26 июля. Российская сторона требует немедленного освобождения Марии Бутиной, которая является в США политической заключенной, так как ее арест обусловлен только мотивами американской политики. Об этом заявил заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин.

Политик отметил, что Вашингтон выдумал историю с якобы российским вмешательством в американские выборы в 2016 году для удовлетворения своих корыстных интересов. На волне кампании по очернению России, считает Кожин, была отправлена в тюрьму российская гражданка по «абсолютно сфабрикованному поводу».

«Фактически только из-за своего происхождения. Что это, как не настоящая охота на ведьм?» — добавил политик.

Дипломат подчеркнул, что обвинение против россиянки «соштопано» Федеральным бюро расследований (ФБР) США на основе вырванных из контекста фраз ее личной переписки в социальных сетях.

«Ей пытаются инкриминировать нарушение американского закона об иностранных агентах, хотя она не работала ни на какое зарубежное государство», — отметил дипломат.

В ходе брифинга российского министерства Кожин выступил с требованием в отношении американской стороны «прекратить произвол и освободить Бутину».

Напомним, российскую гражданку задержали в июле 2018 года. Ее обвиняют в шпионаже и сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США.

Ранее МИД РФ заявил, что инцидент с Бутиной, по всей видимости, преследовал цель оттенить эффект саммита в Хельсинки, в ходе которого произошла встреча президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Москва принимает все возможные меры для защиты прав Бутиной.