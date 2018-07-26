Меню
Политика
Охота на ведьм: МИД РФ потребовал от США отпустить политическую заключенную Бутину
Новости Сирии
Лаврентьев: Сирия не справится с проблемой беженцев без международной помощи
Следующая новость
Загрузка...

    Охота на ведьм: МИД РФ потребовал от США отпустить политическую заключенную Бутину

    57

    Охота на ведьм: МИД РФ потребовал от США отпустить политическую заключенную Бутину

    Москва, 26 июля. Российская сторона требует немедленного освобождения Марии Бутиной, которая является в США политической заключенной, так как ее арест обусловлен только мотивами американской политики. Об этом заявил заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин.

    Политик отметил, что Вашингтон выдумал историю с якобы российским вмешательством в американские выборы в 2016 году для удовлетворения своих корыстных интересов. На волне кампании по очернению России, считает Кожин, была отправлена в тюрьму российская гражданка по «абсолютно сфабрикованному поводу».

    «Фактически только из-за своего происхождения. Что это, как не настоящая охота на ведьм?» — добавил политик.

    Дипломат подчеркнул, что обвинение против россиянки «соштопано» Федеральным бюро расследований (ФБР) США на основе вырванных из контекста фраз ее личной переписки в социальных сетях.

    «Ей пытаются инкриминировать нарушение американского закона об иностранных агентах, хотя она не работала ни на какое зарубежное государство», — отметил дипломат.

    В ходе брифинга российского министерства Кожин выступил с требованием в отношении американской стороны «прекратить произвол и освободить Бутину».

    Напомним, российскую гражданку задержали в июле 2018 года. Ее обвиняют в шпионаже и сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США. 

    Ранее МИД РФ заявил, что инцидент с Бутиной, по всей видимости, преследовал цель оттенить эффект саммита в Хельсинки, в ходе которого произошла встреча президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Москва принимает все возможные меры для защиты прав Бутиной.

    Автор: Екатерина Кухарева
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.