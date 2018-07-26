Москва продолжает добиваться предоставления консульского доступа к Скрипалям — МИД РФ

Москва, 26 июля. Россия продолжает настаивать на предоставлении консульского доступа к бывшему сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии. Об этом сообщил заместитель представителя министерства иностранных дел России Артем Кожин.

«Мы продолжаем настаивать на предоставлении консульского доступа к Скрипалям, являющимся гражданами РФ», — заявил Кожин.

Он напомнил, что Лондон продолжает игнорировать законные требования Москвы, ссылаясь на необходимость уважать частную жизнь Скрипалей. Кожин подчеркнул, что подобное объяснение «усиливает подозрения, что Скрипали были насильственно изолированы британскими властями, чтобы не допустить лишних вопросов в отношении официальной версии произошедшего».

В МИД РФ также обратили внимание, что в Соединенном королевстве лишают свободы даже граждан Великобритании, которые, возможно, имеют отношение к «делу Скрипалей», имея в виду предположительно отравленного неизвестным веществом в Эймсбери Чарли Роули.

Напомним, в марте Лондон обвинил Москву в том, что Россия якобы причастна к отравлению на территории Соединенного королевства экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом британская сторона проигнорировала все предложения России инициировать совместное и объективное расследование, более того, российским дипломатам в Лондоне по надуманным причинам отказали в возможности встретиться с гражданами РФ.