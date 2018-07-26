В Турции задержан новый подозреваемый по делу об убийстве посла РФ Карлова

Анкара, 26 июля. В Турции задержан новый подозреваемый по делу об убийстве российского посла в этой стране Андрея Карлова, пишет издание Milliyet.

Согласно приведенным данным, им оказался экс-сотрудник полиции Уфу Г., входивший в ячейку FETO, в которой также состоял Мевлют Март Алтынташ — непосредственный убийца Карлова.

Других подробностей пока не приводится.

Ранее турецкие силы безопасности арестовали главу медиа-группы «Guru» Хайреддина Айдынбаша и организатора выставки, на которой убили российского дипломата, Мустафу Тимура Озкана.

В апреле турецкие правоохранительные органы задержали «куратора» убийцы, сотрудника Управления по информационным технологиям и связи Турции.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре на церемонии открытия фотовыставки, посвященной России. Сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ выстрелил дипломату в спину на глазах у десятков очевидцев. Через несколько минут убийцу ликвидировали.

Карлову было посмертно присвоено звание Героя России.