Land Rover придумал название для своего первого электрокара

Москва, 26 июля. Британская компания Land Rover зарегистрировала новое название для своих первых электрокаров. По словам представителей компании, электрокары Road Rover появятся на рынке уже в 2019 году.

Как считают специалисты, название Road Rover будет использоваться для серии машин Jaguar Land Rover. Первый Jaguar Land Rover с электромотором будет представлен в следующем году. Ориентировочно, цена новинки составит порядка 101 тысячи евро. Новинка должна составить конкуренцию Mercedes-Benz S-Class и сначала поступит на рынки Китая и США, сообщает портал Autocar.

Ранее сообщалось, что компания Land Rover представила обновленный внедорожник Range Rover Sport. В России продажи автомобиля должны начаться во второй половине августа.