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Госдума отказалась приравнять сожительство к официальному браку
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    Госдума отказалась приравнять сожительство к официальному браку

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    Госдума отказалась приравнять сожительство к официальному браку

    Москва, 26 июля. Депутаты нижней палаты российского парламента отклонили законопроект, который предлагал приравнять сожительство к браку.

    Проект закона был внесен на рассмотрение Госдумы в январе текущего года. В документе говорилось о приравнивании к браку фактических брачных отношений. Речь шла о ведении общего хозяйства и совместного проживания в течение пяти лет. Либо о совместном проживании в течение двух лет при наличии общего ребенка у пары, пишет «Газета.Ru».

    Однако комитет ГД по вопросам семьи ранее не поддержал законодательную инициативу. Российские парламентарии считают, что закон не отвечает целям, которые указаны в пояснительной записке.

    Предполагалось, что документ поможет защитить матерей и детей, а также укрепит институт семьи. Ряд депутатов считает, что формулировка о брачных отношениях несколько размыта. Ранее социологи провели опрос, согласно которому менее половины россиян считают отношения без штампа в паспорте частым явлением.

    Автор: Юлия Шелковенко
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