Госдума отказалась приравнять сожительство к официальному браку

Москва, 26 июля. Депутаты нижней палаты российского парламента отклонили законопроект, который предлагал приравнять сожительство к браку.

Проект закона был внесен на рассмотрение Госдумы в январе текущего года. В документе говорилось о приравнивании к браку фактических брачных отношений. Речь шла о ведении общего хозяйства и совместного проживания в течение пяти лет. Либо о совместном проживании в течение двух лет при наличии общего ребенка у пары, пишет «Газета.Ru».

Однако комитет ГД по вопросам семьи ранее не поддержал законодательную инициативу. Российские парламентарии считают, что закон не отвечает целям, которые указаны в пояснительной записке.

Предполагалось, что документ поможет защитить матерей и детей, а также укрепит институт семьи. Ряд депутатов считает, что формулировка о брачных отношениях несколько размыта. Ранее социологи провели опрос, согласно которому менее половины россиян считают отношения без штампа в паспорте частым явлением.