Матвиенко назвала лучший гол ЧМ-2018

Москва, 26 июля. По мнению спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, гол полузащитника сборной России Дениса Черышева в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу против Хорватии стал лучшим за время мирового первенства в РФ.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) назвала гол защитника сборной Франции Бенжамена Павара в ворота аргентинцев лучшим за время мундиаля в РФ.

Матвиенко отметила, если профессионалы оценили гол французского футболиста, то он действительно был достойным. Однако больше ей понравился гол в исполнении Дениса Черышева, сообщает Газета.ru.

«Но мне очень понравился гол Дениса Черышева, который он забил в четвертьфинале в хорватские ворота. Я все-таки за наших, при всем уважении», — заявила глава Совфеда.

Напомним, сборная России проиграла в четвертьфинальном матче Хорватии в серии пенальти. При этом, отметим, этот результат российской сборной является лучшим за все время участия в чемпионатах мира. Победителем мирового первенства стала Франция, которая одержала победу над Хорватией. Третье место заняла Бельгия.