Сирия может использовать советский опыт: о восстановлении страны по образцу послевоенного СССР

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что опыт восстановления СССР после Великой Отечественной войны можно будет использовать и в Сирии. Действительно, война с ИГИЛ1 (запрещено в РФ), которую вели правительственные войска при поддержке ВКС РФ, имела много параллелей с событиями 1941-1945 годов. Битву за Алеппо сравнивали со Сталинградом, освобождение Дейр-эз-Зора — с Берлином.

Михаил Мизинцев считает, что этот ассоциативный ряд можно продолжить.

«В ходе решения жизненно важных для сирийского народа задач по восстановлению страны необходимо использовать и исторический опыт. Необходимо использовать наш послевоенный опыт восстановления страны, а также полезные решения, применявшиеся и в других государствах, пострадавших в ходе современных локальных войн и вооружённых конфликтов», — уверен начальник Национального центра управления обороной России.

Он отметил, что в те годы решить колоссальный объём задач удалось в кратчайшие сроки.

«Срок восстановления нашей страны, первоначально оценивавшийся в 15 лет, был в разы сокращён. Уже через пять лет страна стала второй по экономической мощи мировой державой», — напомнил Михаил Мизинцев.

Собеседник Федерального агентства новостей (ФАН) — доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, член Экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев считает, что не только советский опыт восстановления страны после Великой Отечественной войны может пригодиться Сирии.

«Дело в том, что у нас совсем недавно был опыт, который был связан не с Великой Отечественной, а с войной на Кавказе, которая, в частности, велась на территории Чечни. Сейчас город Грозный не узнать. Особенно, если сравнивать с тем, что он из себя представлял в начале нулевых годов. Чечня в этом плане показатель», — напомнил Александр Перенджиев.

Собеседник ФАН объяснил, что он служил в системе службы расквартирования войск, когда в Чечне военно-строительные части ВС РФ вели работы по восстановлению Грозного, села Борзой и других населенных пунктов.

«Я хочу рассказать, что в принципе система военно-строительных частей полностью себя тогда оправдала. Во-первых, это возможность для солдат во время прохождения службы освоить, кроме прочего, еще и строительную специальность. Во-вторых, для страны это экономически выгоднее. В-третьих, когда мы говорим о выполнении не слишком квалифицированных работ по вынесению мусора, разбору завалов обычных строителей может не хватить», — объяснил Александр Перенджиев.

Александр Перенджиев отметил еще один момент, который можно было бы использовать для восстановления арабской республики.

«Сирия сейчас установила дипломатические отношения с Южной Осетией. Оба государства подписали договор, который предусматривает и экономическое сотрудничество. Если Сирия будет поставлять, например, продовольственные товары в Южную Осетию, то Южная Осетия как раз могла бы помочь в вопросе строительства. Осетины в принципе хорошие строители, и они вполне могли бы оказать это содействие в рамках сотрудничества между двумя государствами — Сирией и Южной Осетией. Я бы еще хотел обратить внимание на то, что чудес не бывает, как не было никакого чуда после Великой Отечественной войны. Все это складывалось в четкой системе распределения трудовых, финансовых, материальных ресурсов. Когда такая система будет в Сирии, то тогда и восстановление пройдет быстро», — заключил Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.