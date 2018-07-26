Паспорта украинцев заменят на ID-карты из-за «агрессии» России

Киев, 26 июля. Украина готовится заменить бумажный паспорт-книжку на биометрическую ID-карту. «Безопасные документы» нужны стране из-за якобы имеющих место «провокаций» со стороны России, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Как он написал на своей странице в Facebook, функцию замены паспорта на пластиковую карту украинская миграционная служба собирается внедрить до конца 2018 года.

«Готовимся к использованию электронной цифровой подписи в ID-карте и к открытию опции «замена паспорта-книжки образца 1994 года на биометрическую ID-карту по желанию», — говорится в посте.

Срочность внедрения документов нового формата Аваков назвал вопросом национальной безопасности и безопасности общества, которой угрожают якобы имеющие место «провокации» и «агрессия» со стороны России. При этом глава украинского МВД не пояснил, каким именно образом бумажные документы якобы создают угрозу нацбезопасности, Аваков не пояснил.

Ранее Киев ввел биометрический контроль на украинской границе. Проходить его должны граждане 71 страны, из которых якобы исходит угроза для национальной безопасности Украины. Однако, как отмечал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, на деле данная мера никак не способствует обеспечению безопасности, а нацелена на то, чтобы унизить украинский и российский народы.

После 2014 года Киев активно проводит политику, целью которой фактически является разрыв культурных и исторических связей между Россией и Украиной. В частности, киевские власти продолжают проводить так называемую политику «декоммунизации», в рамках которой переименовывают носящие советские названия улицы и города. Кроме того, Киев запретил использование термина «Великая Отечественная война», заявив, что он якобы является «пропагандистским».