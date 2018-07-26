Поклонская отказалась сдавать мандат депутата Госдумы

Москва, 26 июля. Депутат Госдумы Наталья Поклонская, нарушившая фракционную дисциплину при голосовании по изменениям пенсионного законодательства, не намерена сдавать свой мандат.

Ранее лидер партии «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что Поклонская нарушила фракционную дисциплину при голосовании, поэтому должна самостоятельно принять решение о дальнейшем членстве во фракции​​​. По его словам, выход Поклонской из фракции предполагает сдачу депутатского мандата.

«Мне доверили участок работы, меня избиратели выбрали, мне руководство доверило ту работу, которую я сегодня выполняю по совести, поэтому нет», — заявила Поклонская журналистам на вопрос, планирует ли сдавать мандат.

На прошлой неделе Госдума в первом предварительном чтении рассмотрела законопроект о совершенствовании пенсионной системы. Проект закона предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019 года. В тексте законопроекта отмечается, что данная инициатива создаст условия для сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы России. При этом многие эксперты отмечают, что модернизация пенсионной системы в России является необходимым шагом, который позволит повысить социальную защищенность пенсионеров.