США приглашены в качестве наблюдателей на встречу по Сирии в Сочи — МИД РФ

Москва, 26 июля. Представители США приглашены в качестве наблюдателей на встречу астанинского формата по Сирии, которая состоится в Сочи 30-31 июля. Об этом рассказал заместитель официального представителя министерства иностранных дел России Артем Кожин.

В Сочи поедут заместители глав МИД РФ, Ирана и Турции в качестве представителей от стран-гарантов по Сирии, делегации Дамаска и сирийской оппозиции. По словам Артема Кожина, в переговорах будут участвовать наблюдатели ООН и Иордании.

«Соответствующее приглашение было направлено также США», — добавил российский дипломат.

Отмечается, что в диалоге на сочинской площадке примет участие спецпосланник генсека ООН по САР Стаффан де Мистура. Стороны планируют обсудить вопрос по обмену задержанными и поиск пропавших без вести людей.

Россия активно содействует дипломатическому урегулированию кризиса в Сирии, который начался в 2011 году. Январский Конгресс нацдиалога Сирии, прошедший в Сочи, привлек к переговорам самый широкий состав участников. Результатом форума стало создание конституционной комиссии, которая продолжит работу в женевском офисе ООН.