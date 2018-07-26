Меню
Новости Сирии
США приглашены в качестве наблюдателей на встречу по Сирии в Сочи — МИД РФ
Новости Сирии
Лаврентьев: Сирия не справится с проблемой беженцев без международной помощи
Следующая новость
Загрузка...

    США приглашены в качестве наблюдателей на встречу по Сирии в Сочи — МИД РФ

    86

    США приглашены в качестве наблюдателей на встречу по Сирии в Сочи — МИД РФ

    Москва, 26 июля. Представители США приглашены в качестве наблюдателей на встречу астанинского формата по Сирии, которая состоится в Сочи 30-31 июля. Об этом рассказал заместитель официального представителя министерства иностранных дел России Артем Кожин.

    В Сочи поедут заместители глав МИД РФ, Ирана и Турции в качестве представителей от стран-гарантов по Сирии, делегации Дамаска и сирийской оппозиции. По словам Артема Кожина, в переговорах будут участвовать наблюдатели ООН и Иордании.

    «Соответствующее приглашение было направлено также США», — добавил российский дипломат.

    Отмечается, что в диалоге на сочинской площадке примет участие спецпосланник генсека ООН по САР Стаффан де Мистура. Стороны планируют обсудить вопрос по обмену задержанными и поиск пропавших без вести людей. 

    Россия активно содействует дипломатическому урегулированию кризиса в Сирии, который начался в 2011 году. Январский Конгресс нацдиалога Сирии, прошедший в Сочи, привлек к переговорам самый широкий состав участников. Результатом форума стало создание конституционной комиссии, которая продолжит работу в женевском офисе ООН. 

    Автор: Юлия Шелковенко
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.