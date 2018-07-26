БРИКС противостоит острым вызовам

Страны БРИКС сообща противодействуют наиболее острым вызовам и угрозам миру и стабильности, они сотрудничают в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью, с таким заявлением выступил президент Российской Федерации Владимир Путин. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Страны БРИКС сообща противодействуют наиболее острым вызовам и угрозам миру и стабильности. Сотрудничают в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом, нелегальным наркотрафиком, трансграничной преступностью», — сказал Путин.

Саммит БРИКС проходит четверг в Йоханнесбурге, продлится он до 27 июля. Лидеры стран подписали Йоханнесбургскую декларацию по итогам 10 лет работы организации.

Роль Запада снижается

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в комментарии ФАН заметил, что эксперты из разных стран хором говорят, что мир, каким мы его знали, стремительно меняется, но вот в какую сторону он движется, никто точно сказать не может. Общим мнением, однако, является то, что относительная роль США и в целом Запада сокращается. При этом усиливаются экономические, научно-технические и военно-политические центры, не находящиеся под влиянием Запада.

«Ядром этих альтернативных Западу стран и является БРИКС. Действительно, в этой организации состоят две страны, которые уже составляют экономическую конкуренцию Америке, — Китай и Индия. Россия в этом отношении от гонки отстает, однако в военном плане крепко удерживает свои позиции.

В 1990-е годы сторонники идеи многополярного мира объясняли глобальные кризисные явления тем, что после окончания холодной войны в мире осталась только одна сверхдержава — США, а однополярный мир по определению нестабилен. Они, правда, забыли или просто не догадывались о том, что главное преимущество однополярности — отсутствие глобальных войн, ибо никто не будет рисковать бросить вызов гегемону и не будет участвовать в «несанкционированных» конфликтах», — пояснил Станислав Бышок.

Когда же, говорит эксперт, к середине 2000-х годов стало понятно, что однополярный мир трансформируется во что-то многополярное, закономерно усилились и трения между разными центрами силы, заговорили даже о новой холодной войне. США, будучи гегемоном, не желали и не желают отдавать инициативу кому-то другому.

«С другой стороны, рост Китая стал настолько сильным, что Пекин, возможно, сам того не желая, должен был играть более активную роль в региональных и мировых делах. То же относится и к Индии. Что же касается России, то условия ее участия в «Западном клубе» предполагали, во-первых, частичный отказ от собственного суверенитета, а во-вторых, перманентное нахождение на вторых ролях, когда Москва должна была бы следовать всем рекомендациям условного — или безусловного — Вашингтона, при этом не будучи допущенной к принятию решений. Для России такой вариант был исключен, поэтому необходим был новый проект, который и был реализован через углубление кооперации с Индией, Китаем, а затем Бразилией и ЮАР», — добавил Станислав Бышок.

По словам эксперта, нынешняя встреча лидеров БРИКС, во-первых, подтвердит основные линии сотрудничества стран в рамках более глубокой интеграции по различным направлениям, прежде всего — безопасности. Это становится одной из главных проблем для мира в целом в контексте распространения религиозного экстремизма, а также новых видов оружия. Во-вторых, встреча БРИКС обозначит открытость организации для новых участников.