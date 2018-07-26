В Крыму осадили украинского министра, «превратившего» Крым в пустыню

Симферополь, 26 июля. Крымские власти назвали ошибочными слова украинского министра инфраструктуры о превращении полуострова в пустыню.

Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин заявил, что перекрытие Северо-Крымского канала не стало критичным для сельскохозяйственной отрасли, напротив, дало толчок для того, чтобы регион стал более самодостаточным. Кроме того, добавил он, Крым полностью обеспечен на 2018-2019 год продовольственной пшеницей для нужд хлебозаводов и частных пекарен.

«Видение Крыма в виде пустыни является ошибочным», — ответил он.

Он также отметил, что крымское сельское хозяйство получает небывалую поддержку со стороны властей. По его словам, такого финансирования не было за весь украинский период.

«В текущем году федеральным бюджетом планируется 416,6 миллиона рублей на развитие мелиорации, введем еще дополнительно 3,5 тысячи гектар мелиорируемых земель», — цитирует РИА Новости Рюмшина.

Ранее украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил киевским СМИ, что Крым превратится в пустыню, так как Киев не собирается возобновлять подачу пресной воды на полуостров.

Напомним, раньше Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После проведенного в 2014 году референдума, на котором подправляющее большинство жителей высказались за воссоединение Крыма с Россией, подача воды была полностью прекращена. Киев не принимает решение крымчан и считает полуостров «своим». Москва не раз заявляла, что референдум прошел в соответствии с нормами международного права и вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.