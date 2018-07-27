«Полузащитники прав человека»: саентологи добрались до школьников

Этим летом стартовал II Всероссийский конкурс видеороликов для старшеклассников и студентов «Права человека глазами молодежи», приуроченный к 70-летию Всеобщей декларации прав человека. Конкурс запустила «Академия инновационного образования и развития» (Москва), однако его инициатором и официальным соорганизатором выступило движение «Молодежь за права человека».

Данная структура является одним из многочисленных ответвлений «церкви саентологии», московское и санкт-петербургское отделения которой запрещены по суду, а литература занесена в список экстремистских материалов в РФ.

Конкурс проводится уже второй год. В СМИ активно распространяется ссылка на паблик движения в одной из популярных соцсетей, где содержится исчерпывающая информация о мероприятии.

Один из двух админов паблика, жительница Екатеринбурга Ольга Вистунова, время от времени размещает в своем блоге материалы, имеющие отношение к саентологам и дианетике, а также огромное количество объявлений организаций «Перформия» и «Уральский центр прикладного бизнес-образования», связь которых с саентологами неоднократно отмечалась в СМИ.

Также Вистунова обращает внимание на ситуацию с «коллегами» саентологов — экстремистской сектой «Свидетели Иеговы», запрещенной в России. «По ком звонит колокол #Свидетелей Иеговы» — гласит заголовок перепощенного ею материала. Очевидно, что колокол звонил по саентологам.

Кроме того, Вистунова регулярно у себя на страничке использует тэг #психиатрияиндустриясмерти в материалах с психиатрической тематикой. Рубрика с таким же названием присутствует на русскоязычном сайте саентологов.

Там же содержится информация и о пресловутом движении. «Международный фонд «Молодежь за права человека» — это независимая некоммерческая организация, расположенная в Лос-Анджелесе, Калифорния», — сообщает сайт.

Как же стало возможно, что сектанты получили прямой доступ к российским школьникам? Ведь сейчас не 1990-е, когда такое было сплошь и рядом — отчасти по невежеству руководителей госструктур, отчасти в результате умышленных подрывных действий... И как понимать в этом контексте педалирование темы «прав человека»?

За разъяснениями Федеральное агентство новостей обратилось к известному публицисту и общественному деятелю Николаю Старикову.

«Всевозможные «борцы за права человека», которых я бы назвал «полузащитники прав человека», постоянно меняют маски, постоянно меняют названия, — отметил эксперт. — И иногда отличить их действительно сложно. Я думаю, что из-за этой постоянной мимикрии наши власти, не разобравшись, начали сотрудничество с одной из ветвей саентологов».

Другим важным моментом, по мнению Николая Старикова, является то, что самые страшные и неприглядные вещи в истории человечества делались под самыми красивыми флагами. Поэтому нас не должно смущать, что деятельность этой организации направлена на защиту прав человека, заявил собеседник ФАН.

«Постоянное педалирование темы прав человека должно происходить на фоне такого же планомерного рассказа о том, что у каждого гражданина есть не только права, но и обязанности, — напомнил эксперт. — Иначе у подрастающего поколения складывается абсолютно превратное впечатление на этот счет, и появляются, по сути, иждивенческие настроения. Дескать, как только человек родился, ему все должны — у него же есть права!»

А вот то, что у человека с рождения появляются еще и обязанности и эти обязанности по мере взросления постоянно нарастают, — об этом говорится мало, добавил Николай Стариков.

«Самое элементарное — это уплата налогов, а самое важное — защита Родины. Вот об этом подрастающему поколению никто не рассказывает!» — посетовал эксперт.

Нужно очень тщательно разбираться в том, кто, с какими целями и зачем занимается правозащитной деятельностью, считает Стариков. И, соответственно, отсекать тех, кто делает это в интересах иностранных государств, под красивыми флагами занимаясь подрывной деятельностью, подытожил собеседник ФАН.

Отметим, что «Академия инновационного образования и развития» является автономной некоммерческой организацией. То есть никакого отношения к официальным государственным инстанциям она не имеет и является, по форме регистрации, обычной НКО, каких в России огромное количество. В Москве она зарегистрирована в так называемом «адресе массовой регистрации». Само по себе это ни о чем не говорит, но, как известно, подобная практика обычно становится поводом для пристального внимания со стороны налоговых органов.

И хотя пока нет оснований обвинять «Академию» в сознательном сотрудничестве с одиозной структурой, обращает на себя внимание факт наличия опасной сектантской структуры со схожим названием «Международная академия инновационных технологий и духовного развития», основанной скандально известным Григорием Грабовым.

Ранее ФАН писало о сомнительных западных программах образования, с 1990-х годов и по сей день действующих в России.