«Идеология малого пиратства»: экс-депутат Рады объяснил создание на Украине «комитета обороны Азовского моря»

На Украине создали «комитет обороны Азовского моря». Организаторы ставят своей целью противостояние некой «российской угрозе», написала на своей странице в Facebook активистка Галина Однорог, которая известна многим под псевдонимом Маша Украинская.

«Общими усилиями мы создали в Мариуполе комитет обороны Азовского моря, куда вошли представители общественных организаций Мариуполя, представители профсоюзов мариупольского и бердянского портов, эколог, представители власти», — пишет она.

По словам Однорог, комитет создан для того, чтобы «противодействовать досмотру судов в Керченском проливе».

Как отметил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, «комитет» создан лишь для того, чтобы привлечь общественников и продемонстрировать попытки влиять на обстановку. В реальности же Киев отвергает единственный эффективный способ, который мог бы помочь разобраться в ситуации, отмечает он. За стол переговоров на Украине садиться не намерены.

«Из-за того, что они никак не могут разрешить ситуацию в Азовском море самостоятельно, начинают придумывать всякую ерунду, — говорит политик. — Появляются варианты с привлечением общественности. Все это делается для того, чтобы показать, что Киев, мол, может повлиять на ситуацию. И на этом фоне возникают даже самые бредовые идеи: вплоть до того, что береговые катера предлагается транспортировать по суше. На Украине процветает идеология малого пиратства, малого бандитизма».

«Однако это проблемы не решит, — считает экс-депутат. — Выход один: сесть за стол переговоров и договориться по всем острым вопросам. Только Россия и Украина. Без всяких посредников. Сегодня Киев пытается навязать всем иллюзию: мол, весь мир Украину поддерживает и консультирует на предмет того, как противостоять России в Азовском море».

Экс-депутат подчеркнул: еще ни один судовладелец, чей лайнер подвергся досмотру со стороны российских пограничников, не предъявил РФ никаких претензий.

«Киев прекрасно понимает, что ни НАТО, ни Соединенные Штаты не приедут на Украину помогать ей «противостоять» России. Так что это чисто политическое заявление, которое не имеет никакого отношения к реальной проблеме, с которой столкнулись моряки. Кстати, что касается действий российских пограничников — со стороны судовладельцев не зарегистрировано ни одной жалобы», — подытожил Килинкаров.

Известно, что «комитет обороны Азовского моря» решил вынести вопрос в «международное поле» и направил обращение в ОБСЕ «с целью расширения мандата [Украины] на Азовское море».