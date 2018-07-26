Бейрут, 26 июля. Аэропорт Абу-Даби впервые за историю своего существования был обстрелян силами хуситов, пишут СМИ.

Как сообщает агентство Al Masdar, группировка повстанцев заявила, что атаковала аэропорт с помощью беспилотников. Вооруженные ракетами дроны начали обстрел в знак протеста против участия ОАЭ в арабской коалиции в Йемене.

В ОАЭ пока не прокомментировали произошедшее. Если заявление хуситов окажется правдой, это будет означать, что ОАЭ впервые подверглись бомбардировке иностранной организацией, отмечает агентство.

Ранее глава шиитских мятежников в Йемене и председатель верховного политического совета страны Махди аль-Машат обратился к России с просьбой помочь прекратить вооруженный конфликт.



Напомним, в Йемене с 2014 года идет гражданская война. С 2015 года в стране действует коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией, которая ведет борьбу с повстанцами-хуситами.