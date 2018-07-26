Меню
Весь мир
Аэропорт Абу-Даби впервые подвергся обстрелу — СМИ
Украина
Украинцев запугивают, чтобы не пустить на крестный ход в Киев
Следующая новость
Загрузка...

    Аэропорт Абу-Даби впервые подвергся обстрелу — СМИ

    210

    Аэропорт Абу-Даби впервые подвергся обстрелу — СМИ

    Бейрут, 26 июля. Аэропорт Абу-Даби впервые за историю своего существования был обстрелян силами хуситов, пишут СМИ.

    Как сообщает агентство Al Masdar, группировка повстанцев заявила, что атаковала аэропорт с помощью беспилотников. Вооруженные ракетами дроны начали обстрел в знак протеста против участия ОАЭ в арабской коалиции в Йемене.

    В ОАЭ пока не прокомментировали произошедшее. Если заявление хуситов окажется правдой, это будет означать, что ОАЭ впервые подверглись бомбардировке иностранной организацией, отмечает агентство.

    Ранее глава шиитских мятежников в Йемене и председатель верховного политического совета страны Махди аль-Машат обратился к России с просьбой помочь прекратить вооруженный конфликт.

    Напомним, в Йемене с 2014 года идет гражданская война. С 2015 года в стране действует коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией, которая ведет борьбу с повстанцами-хуситами.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.