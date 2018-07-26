Названа причина появления «синего экрана смерти» у iMac

Москва, 26 июля. Печально известный сбой «синий экран смерти», который стал визитной карточкой операционных систем Windows, теперь дошел и до устройств Apple. Пользователи новых iMac, выпущенных в 2018 году, отмечают появление «синего экрана» с последующей самопроизвольной перезагрузкой.

По мнению специалистов, данный сбой является следствием ошибки в работе операционной системы Bridge OS, которая функционирует с процессорами T2. Она вызывает «панику ядра», что приводит к перезагрузке устройства. Apple уже выпустила несколько обновлений, добившись снижения числа подобных сбоев. В настоящее время специалисты пытаются добиться полного устранения неполадок.

«Синим экраном смерти» называют наиболее распространенную критическую системную ошибку в системах Microsoft Windows. Впервые этот сбой был замечен в Windows 95.