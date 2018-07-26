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Минобороны Украины объяснило, зачем экс-военный «загорелся» у стен ведомства
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    Минобороны Украины объяснило, зачем экс-военный «загорелся» у стен ведомства

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    Минобороны Украины объяснило, зачем экс-военный «загорелся» у стен ведомства

    Киев, 26 июля. Командующий сил специальных операций ВСУ Игорь Лунев объяснил инцидент с «возгоранием» бывшего военного у здания Минобороны в Киеве. По его словам, экс-боец хотел оказать давление на суд.

    Ранее стало известно, что у здания министерства обороны в Киеве на мужчине в военной форме загорелась одежда. Участника акции протеста потушили.

    Лунев отметил, что мужчина был уволен из ВСУ в сентябре прошлого года. По сообщениям местных СМИ, он пытался вернуться в ряды украинских военнослужащих, но старания оказались безрезультатны.

    После этого экс-боец через суд пытается добиться выплаты около 4,5 тысячи долларов «за ту часть службы, которую он отсутствовал в воинской части», заметили в ВСУ

    «Сейчас идет судебный процесс по его третьему иску, хотя всего их четыре… Мы можем предполагать, что данная акция — это еще одна попытка повлиять на решение суда», — заметили в военном ведомстве Украины.

    Два иска против Минобороны мужчина уже проиграл, а на заседание по третьему иску не явился, уточнил Лунев.

    Настроения в рядах ВСУ остаются депрессивными. Наглядной является ситуация в Донбассе, где украинские силовики злоупотребляют алкоголем и наркотиками на линии фронта. Кроме того, власти ДНР и ЛНР регулярно получают от жителей прифронтовых территорий жалобы о разбое и нападениях киевских военнослужащих.

    Накануне, 25 июля, в ЛНР заявили, что пьяный военнослужащий ВСУ на БМП столкнулся с легковым автомобилем местного жителя.

    Автор: Катерина Иванова
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