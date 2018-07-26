Сирия: ФАН публикует видео с места теракта в Эс-Сувейде

Дамаск, 26 июля. В распоряжении Федерального агентства новостей (ФАН) оказалось видео с места теракта, произошедшего в провинции Эс-Сувейда.

Напомним, что в результате теракта погибли 215 человек, еще 153 мирных жителя были ранены. Граждане с легкими травмами получили необходимую медицинскую помощь и были выписаны из больницы в связи с большой нагрузкой.

Теракт произошел в среду, 25 июля, утром. Один из террористов-смертников привел в действие взрывное устройство на овощном рынке города Эс-Сувейда. Еще одного удалось поймать мирному жителю, однако боевик в итоге подорвал сам себя.

Кроме того, есть информация о взрыве в другом районе города — Эль-Мусаллех.

В то же время отряды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 напали на несколько сел, расположенных на востоке Сувейды. Однако отряды Сирийской арабской армии (САА), находящиеся в регионе, смогли дать им отпор.

Правительственным силам удалось нейтрализовать двух боевиков с поясами смертников, еще один джихадист был арестован. После случившегося САА совместно с отрядами Национальных сил Обороны (NDF) провела обыски в восточной части Эс-Сувейды, в результате были ликвидированы 50 террористов ИГИЛ1. Все боевики признали свою причастность к нападению на мирных жителей.

Эксперты не исключают, что отряды «Исламского государства» могли появиться на территории провинции Эс-Сувейда, заручившись поддержкой боевиков, находящихся на территории американской базы «Ат-Танф».

Отметим, что регион был освобожден правительственными войсками в рамках военной операции в провинциях Даръа и Эс-Сувейда.

1 Организация запрещена на территории РФ.