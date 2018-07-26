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Офицера подозревают в жестоком избиении заключенного в калининградской колонии
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    Офицера подозревают в жестоком избиении заключенного в калининградской колонии

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    Офицера подозревают в жестоком избиении заключенного в калининградской колонии

    Калининград, 26 июля. Сотрудника исправительной колонии в городе Калининград подозревают в избиении осужденного, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по региону. В настоящее время проводится ситуационная экспертиза по делу о превышении им служебных полномочий.

    Инцидент произошел 30 января. 37-летний замначальника отдела безопасности исправительного учреждения ФКУ ИК-9 УФСИН России по Калининградской области нанес множественные удары ногами и руками 41-летнему заключенному, что повлекло множественные переломы ребер. В отношении майора внутренней службы было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия»

    Сейчас следователи устанавливаются все обстоятельства преступления, производятся допросы свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз. 

    Напомним, что всю российскую общественность взбудоражило появившееся ранее в Сети видео, на котором сотрудники ярославской колонии ИК-1 жестоко избивают заключенного. Позже выяснилось, что как минимум десять сообщений о преступлениях в данной колонии поступало в прошлом году, однако уголовные дела не возбуждались.

    Автор: Тимур Румянцев
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