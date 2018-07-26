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Команда Трампа завалила китайскую фабрику заказами на баннеры о «великой Америке»
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    Команда Трампа завалила китайскую фабрику заказами на баннеры о «великой Америке»

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    Команда Трампа завалила китайскую фабрику заказами на баннеры о «великой Америке»

    Пекин, 26 июля. Команда главы Соединенных Штатов Дональда Трампа опасается, что введение новых пошлин в отношении Китая сможет ударить по ней самой из-за подорожания производства баннеров к президентским выборам 2020 года.

    По данным местных СМИ из восточной китайской провинции Аньхуэй, на местную текстильную фабрику неожиданно «свалился» огромный заказ по производству рекламных баннеров с предвыборным лозунгом Трампа «Сохраним Америку великой!».

    «90 тысяч баннеров для будущей кампании Трампа 2020 года сделаны в Китае. Вопрос: почему не «сделано в Америке?» — написала в Twitter пользователь Lin Star.

    По словам директора фабрики Яо Юаньюань такой большой заказ можно объяснить поспешностью заказчика, который опасается, что введение Вашингтоном пошлин на продукцию из Китая скажется на цене товара. В то же время руководитель текстильного предприятия отметила, то дела «пошли в гору» с 2016 года, когда команда Трампа заказала ей баннеры к выборам в 2016 году.

    Напомним, в начале июля глава Белого дома распорядился ввести пошлины в размере 25% на все китайские товары объемом в 34 миллиарда долларов в год. Свои действия глава США объяснил кражей американских технологий китайскими компаниями и смещением торговых отношений между двумя странами в сторону китайского экспорта. Власти КНР поспешили принять ответные меры, введя пошлины на американские товары.

    Ранее Трамп назвал жестокими ответные пошлины Китая на сельскохозяйственную продукцию, которые оказали негативное влияние на американских фермеров.

    Автор: Екатерина Кухарева
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