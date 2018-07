Команда Трампа завалила китайскую фабрику заказами на баннеры о «великой Америке»

Пекин, 26 июля. Команда главы Соединенных Штатов Дональда Трампа опасается, что введение новых пошлин в отношении Китая сможет ударить по ней самой из-за подорожания производства баннеров к президентским выборам 2020 года.

По данным местных СМИ из восточной китайской провинции Аньхуэй, на местную текстильную фабрику неожиданно «свалился» огромный заказ по производству рекламных баннеров с предвыборным лозунгом Трампа «Сохраним Америку великой!».

Donald Trump's 90,000 Banners for his future 2020 Trump Campaign are all MADE IN CHINA.

Question: Why not 'Made in America'?#HypocriteTrump pic.twitter.com/imM4TJlGJX