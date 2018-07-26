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МИД РФ заявил о ликвидации террористического очага в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра
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    МИД РФ заявил о ликвидации террористического очага в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра

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    МИД РФ заявил о ликвидации террористического очага в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра

    Москва, 26 июля. На юго-западе Сирии в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра завершается ликвидация террористического очага. Об этом в четверг заявил на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин.

    Российский дипломат подчеркнул, что в Сирии сохраняется непростая ситуация, однако развитие ситуации в республике имеет тенденцию к улучшению.

    Кожин сообщил, что ликвидация опасного очага терроризма в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра подходит к завершению.

    Ранее стало известно о локальном примирении, достигнутом между правительственными властями САР и вооруженной оппозицией в провинции Эль-Кунейтра, расположенной на юго-западе Сирии. Согласно достигнутому соглашению, часть боевиков сложила оружие, чтобы воспользоваться возможностью вернуться к мирной жизни.

    Отказавшиеся сдаться боевики смогут выехать со своими семьями на автобусах в провинцию Идлиб.

    В четверг сообщалось, что сирийская армия продолжает операцию против ИГ1 (запрещена в России) в провинции Даръа.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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