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Небензя ответил Хейли: Россия на любовь не набивается
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    Небензя ответил Хейли: Россия на любовь не набивается

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    Небензя ответил Хейли на слова о недоверии России

    Ялта, 26 июля. Россия выступает за налаживание отношений с США, заявил журналистам в крымском лагере «Артек» постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    Постпред США при ООН Никки Хейли заявила ранее, что Вашингтон «никогда не доверял России и доверять не будет». Американский дипломат также исключила налаживание дружеских отношений, но признала необходимость диалога двух стран.

    Василий Небензя отреагировал на заявление Хейли, отметив, что Россия «не просит от США дружбы, не набивается на любовь».

    «Мы хотим цивилизованных отношений. Это нужно не только нам, но и США тоже» — пояснил высокопоставленный российский дипломат.

    Он считает, что саммит РФ — США в Хельсинки может способствовать возобновлению конструктивного диалога. Небензя находится в Крыму, здесь он открыл детскую ассамблею ООН. Переговоры школьников из 63 стран мира посвящены гуманитарной помощи и добровольчеству.

    Автор: Юлия Шелковенко
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