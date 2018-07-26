В Москве перестали пить обезболивающие. Что еще изменилось в столичной медицине? ФАН-ТВ

В столице активно обсуждают вопросы медицины. Сергей Собянин провел встречу с представителями здравоохранения. Врачи рассказали об актуальных проблемах: о состоянии и техническом оснащении больниц, доступности врачей узкого профиля, подготовке кадров.

Столичный градоначальник подчеркнул: несмотря на то, что некоторые больницы ремонтировали 5-7 лет назад, они уже морально устарели и вновь нуждаются в обновлении.

Сергей Собянин, мэр Москвы:

«Мы должны составить такую программу, которая бы позволила любому врачу сказать: «А у меня поликлиника хорошо оборудована, оснащена новым современным диагностическим оборудованием, хорошо выглядит, в ней хорошее приемное отделение, регистратура, новый стиль, новая логистика движения пациентов». Это очень важно, потому что когда мы говорим о равенстве доступа москвичей к качественной медицинской помощи, мы должны понимать абсолютно конкретно: одинаковое качество обслуживания в любой городской поликлинике, в любом отделении».

Одно из основных направлений – цифровая организация пациентов: электронные талоны к врачам, истории болезни, больничные листы и рецепты. Коррективы сегодня вносятся не только в организацию работы медучреждений, но и в стратегию развития фармацевтической промышленности России.

Основные проблемы, которые на данный момент мешают развиваться сфере здравоохранения: система подготовки кадров, отсутствие технологической компетенции и недостаточное бюджетирование. Новая концепция предполагает полномасштабное использование новых технологий. Одна из главных целей – повышение продолжительности жизни населения до 80 лет к 2030 году. Этот вопрос обсудили сегодня на базе Российского союза промышленников и предпринимателей.



Виктор Дмитриев, генеральный директор АРФП:

«Определены два основных момента: инновационные препараты — их создание и развитие, также развитие экспорта. Задачи стоят — развить экспортный потенциал, мы их не решим без создания новых инновационных препаратов, которые будут востребованы и конкурентноспособны на мировом рынке. Для достижения этой цели нам нужны и новые технологии, и новое оборудование, и подготовленные кадры, и финансовая составляющая, которая могла бы способствовать достижению этих целей».



Вадим Дубров, доктор медицинских наук, главный травматолог Москвы:

«Конкретные результаты: наши пациенты будут получать более полноценную помощь, хотя государство будет оперировать теми же финансовыми ресурсами. Мы не думаем о технологиях, которые были разработаны вчера. Мы создаем стратегию, которая позволяет создавать технологии не только завтрашнего дня, но и послезавтрашнего дня».

Продолжительность жизни — острый вопрос в современной медицине. Для его достижения необходимо увеличение объемов и качества фармацевтических средств, а также материальной базы. Кроме того, должна появиться возможность диагностировать онкологические заболевания не только в специальных центрах, куда, как правило, попадают пациенты с последними стадиями болезни, а во всех поликлиниках и больницах столицы.